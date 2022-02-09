دار المايقوما يستقبل (1000) طفل خلال 2021





نفى المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم أبوبكر ضحية وجود أي تقصير أو اهمال في دار المايقوما لرعاية الأطفال فاقدي السند. وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إلى أن كل الأطفال الذي يأتي بهم الى دار المايقوما يتم احضارهم من أماكن لاتليق بالانسان ودائما مايكون الأطفال بحاجة شديدة للرعاية الصحية وغيرها، مؤكدا توفر الرعاية الصحية والغذائية بدار المايقوما.

وأتهم ضحية ناشطين بترويج الاشاعات، وقال انهم كانوا مسؤولين عن الدار في السابق ولم يقدموا شئ ولارؤية للتطوير، مؤكدا وجود خطة ورؤية من قبل الوزارة لتطوير دار المايقوما.

وقال ان هنالك زيادة كبيرة وغير طبيعية في الأطفال الواردين للدار خلال العام 2021م مقارنة بالأعوام السابقة.

وأكد دخول حوالي 200 طفل خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين، مؤكدا وجود 53 حالة وفاة خلال شهري ديسمبر ويناير، مشيرا الى انها وفيات طبيعية، ونفى وجود أي اهمال او تقصير من قبل ادارة الدار، وقال ضحية ان جملة الأطفال المتواجدين حاليا بدار المايقوما318 طفل، وأشار إلى ان عدد الاطفال الذين دخلوا الدار خلال العام 2021م يفوق الـ 1000 طفل.

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