مركز المعلومات : 60 مليار جنيه حصيلة النصب الالكتروني سنويا





أكد نائب مدير أمن المعلومات بالمركز القومي للمعلومات عمار أبوعبيدة أن انتشار التعامل الالكتروني والخدمات الالكترونية شئ جيد وتطور مفيد وله مميزات كثيرة جدا. وقال في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق ان هنالك عدد من الطرق للحماية مع عمليات الاحتيال والنصب الإلكتروني في ظل التطور الكبير للجريمة الالكترونية، وأضاف “يجب التعامل مع المتاجر الالكترونية الموثوقة في تحميل التطبيقات البنكية وذلك بسبب وجود تطبيقات كثيرة تشابه التطبيقات الأصلية للبنوك وتقوم بسرقة معلومات العملاء”.

وطالب المتعاملين مع الخدمات الالكترونية باستخدام كلمة سر قوية ومعقدة واستخدمات التقنيات الحديثة مثل البصمة في تأمين حساباتهم الالكترونية بالاضافة الى التأكيد المباشر من الحسابات البنكية بعد كل معاملة إلكترونية وعدم الإعتماد فقط على “الاشعارات” التي ربما تكون مزورة.

وقال ان سرعة التبليغ في حال حدوث حالة نصب الكتروني يساعد كثيرا في توقيف المجرمين واسترداد الأموال، مشيرا الى أن جملة المبالغ المسروقة الكترونيا حوالي 50 إلى 60 مليار جنيه سنويا .

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