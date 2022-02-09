بالفيديو.. شيخ الأمين (النُقطة) على الفنانات من الحداثة ولاتخالف الشريعة





قال المثير للجدل شيخ الأمين، تعليقاً على ظهوره في مقطع فيديو يرمي (النُقطة) على فنانة، بأن (النقطة) على الفنانات من الحداثة ولاتخالف الشريعة.

وأضاف شيخ الأمين: بأن الحداثة رأيناها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، زمن الناس ما كانت تعرف تسرح شعرها، هو كان عندو مشط ومرآية، ويكحل عينه، ويحنن لحيته.



وقال الأمين: إن تنقيطي على الفنانة لايخالف التقاليد ولا العادات ولا يخالف الشريعة، وليست في مُحرم، وانما لمساعدة الفنانة.

الخرطوم: (كوش نيوز)