مقطع فيديو للكوميديان السوداني “جلواك” يسخر فيه من زوجات الشهداء يثير موجة من الغضب





أثار مقطع فيديو للكوميديان السوداني محمد عبد المنعم الشهير بـ”جلواك” يسخر فيه من زوجات شهداء حرب الجنوب، موجة من الغضب في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاقى المقطع الذي ظهر فيه “جلواك”، وهو يمثل دور زوجة شهيد، استشهد زوجها بالاستوائية، استنكاراً ونقداً لاذعاً، لاقحامه بأرامل الشهداء في المعترك السياسي، دون تقدير لتضحيات أزواجهن ومشاعرهن.

ومن ضمن المئات من التعليقات الناقدة، قال: القيادي الإسلامي: “أبوبكر يوسف” عبر صفحته على فيسبوك (الكوميدى جلواك أساء إلى زوجات الشهداء، ولاخوات نسيبة، متجاوزاً كل الخطوط الحمراء، والكلام بجيب كلام).

الخرطوم: (كوش نيوز)