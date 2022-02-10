محاولات من عناصر الوطني إزالة ترس (القُريرة) بالشمالية





اعلنت لجان مقاومة الشمالية عن تتريس شامل في الأيام القادمة، احتجاجاً على المحاولات المتكررة لإزالة (التروس)، وقالت عناصر من حزب المؤتمر الوطني اخترقت ترس (القريرة) بمروي في محاولة لإزالته، ونوهت إلى أنه تم تحويل ترس (القريرة) الى منطقة الدبة لاجراءات أمنية مؤقتة، وسوف يعود الترس لاحقاً، وكشفت عن اطلاق رصاص في الهواء، وأتهم عضو بلجان مقاومة الشمالية فضل حجب اسمه لـ(الجريدة) عناصر المؤتمر الوطني المحلول بمحاولة فضّ الترس.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة