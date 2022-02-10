منح قوات الحركات المسلحة (٧) أيام لمغادرة المدن





قال والي شمال دارفور نمر محمد عبدالرحمن إن الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للترتيبات الأمنية المنعقد بمدينة الفاشر بحضور كُلاً من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو وقادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق (جوبا) منح قادة الحركات (٧) أيام لإخراج قواتهم من المدن إلى مناطق الارتكازات وفقًا لما نصت عليه اتفاقية جوبا.

وكشف نمر في حوار لـ(الجريدة) يُنشر ضمن عدد اليوم ـ عن توجيهات صدرت من داخل الاجتماع لقادة الحركات باحكام السيطرة على عناصرها وإرجاعها إلى المرتكزات مُشيرًا إلى أن أحد اسباب التفلتات الأمنية التي شهدتها مدينة الفاشر مؤخرًا هو انتحال المتفلتين والخارجين عن القانون بإرتدائهم زيّ بعض الحركات المسلحة وارتكاب جرائم ضد المواطنين، اضافة لتحولها إلى مركز تجمع لكافة الحركات المسلحة ما دفعه المطالبة بإخراجها من المدينة، ووضع خُطة لحسم المتفلتين ـ حده تعبيره. لافتًا إلى تخصيص الحكومة الاتحادية ميزانية أولية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية قابلة للزيادة اضافة لالتزامها بتوفير الامداد اللوجستي والدواء منعًا لتكرار التفلتات التي كانت تحدث نتاج نقص الامداد.

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة