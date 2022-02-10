كوهين يكشف تفاصيل الوفد السوداني الزائر لإسرائيل





كشف الدكتور الأكاديمي و الإعلامي إلاسرائيلي ايدي كوهين عن زيارة و فد سوداني يشمل رجال أمن و أعمال و ديبلوماسيين لمناقشة التطبيع وعملية السلام بين إسرائيل والسودان.

وقال دكتور ايدي كوهين في تصريح صحفي خاص إن زيارة الوفد السوداني الي إسرائيل متوقعة تأتي في اطار عملية التطبيع بجانب التعارف بين الأطراف في المجالات الاقتصادية والأمنية .

وأضاف دكتور كوهين أن الزيارة تأتي في اطار تبادل الزيارات وسبق وأن زار وفداً إسرائيلياً السودان. واكد دكتور كوهين أن الهدف من الزيارة الوفد السوداني هو تنسيق التطبيع ودراسة آليته مع الدولة الإسرائيلية ، وقال كوهين ( اعتقد أن المحادثات تدور حول التطبيع وموقع السفارات ومن هم السفراء الذين يمثلون بلدانهم لاحقا حال اكتمال التطبيع ) .

وكشف كوهين ان عملية التطبيع تسير ببطء بسبب الأوضاع التي تمر بها السودان ، وقالت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية إن مبعوثا خاصاً من مجلس السيادة السوداني يزور إسرائيل ، سعياً لتعزيز العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب.وأضافت الإذاعة أن المبعوث السوداني – الذي يزور إسرائيل سراً- التقى بمسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية ، فيما نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن مسؤول إسرائيلي قوله إن زيارة المسؤول السوداني تهدف إلى الدفع قدما بتطبيع العلاقات بين الجانبين.

بروكسل: جعفر السبكي

صحيفة الجريدة