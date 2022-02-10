الخرطوم والرياض يبحثان تفعيل الاتفاقيات الثنائية والاستفادة من الكوادر الطبية السودانية





على هامش إجتماعات منظمة التعاون الاسلامي التقى وزير الصحة الإتحادي المكلف د.هيثم محمد إبراهيم، بنظيره بالمملكة العربية السعودية د.فهد الجلاجل بحضور سفير السودان بالمملكة عادل بشير.

وتناول الإجتماع ملف الإستفادة من الكوادر الطبية والصحية السودانية المؤهلة عبر تفعيل الإتفاقيات الثنائية بين البلدين فضلا عن تدريب وتأهيل الكوادر المشترك بين البلدين خاصة في برامج طب الأسرة و طب الطواريء. كما تناول اللقاء الوقوف مع السودان ودعم ملفات الصحة في السودان عبر اليات المنظمات الأممية والتحالفات الدولية.

وتقدم الوزير بالشكر لوزارة الصحة السعودية لدعمها للمشاريع الصحية بالبلاد.

صحيفة الصيحة