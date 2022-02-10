هذا ما قاله أرنولد عن محمد صلاح وساديو ماني





علق لاعب نادي ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد، على مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، بين مصر والسنغال والتي فازت الأخيرة فيها باللقب بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال أرنولد عن المباراة ومواجهة لاعبي ليفربول، محمد صلاح نجم المنتخب المصري، وساديو ماني لاعب السنغال، في تصريحات لموقع ليفروبول: “نعم بالطبع، تابعت المباراة لقد كانت تجربة مجنونة لأنه من النادر جدًا أن يكون لديك زميلان في الفريق على الطرف الآخر من الملعب

وأكد أرنولد أنه “من الواضح أولًا وقبل كل شيء أنك يجب أن تقدر مشاعر محمد صلاح بعد مشوار منتخب مصر الصعب في كأس أمم أفريقيا، لقد كان وصولهم للمباراة النهائية صعبا حقا”.

وأضاف: “لقد قاتلوا لكنهم سقطوا في العقبة الأخيرة، لكن أعتقد أن الجماهير المصرية سيكونون فخورين بما وصل إليه اللاعبون وعلى رأسهم محمد صلاح فالفضل يرجع لهم، لكن بالطبع، سيكون من الواضح شعورهم بالإحباط”.

وأوضح أرنولد: “بالنسبة لفوز السنغال وساديو ماني، عليك فقط أن تبتسم، خاصة بعد كل ما حدث في النهائي، عقب إهداره ركلة جزاء في البداية وفي النهاية أصبح البطل، كانت القصة مثالية، ليست أقل مما يستحقه، لا أستطيع أن أقول كلمات جيدة كافية عن ساديو، فهو لاعب رائع وقبل كل شيء إنسان رائع ودائمًا ما يبتسم”.

العربية نت