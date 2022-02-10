الهلال الأحمر: ملتزمون بالقوانين التي تحفظ سيادة الدولة





أكدت جمعية الهلال الأحمر إلتزامها بالقوانين والبروتكولات التي تحفظ سيادة الدولة وأمنها وهيبتها.

واطّلع عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس بالأمين العام لجمعية الهلال الأحمر د. عفاف أحمد يحيى، على أداء الجمعية خلال الفترة الماضية، وجهود الإصلاح التي تشهدها الجمعية لتمكينها من أداء مهامها على الوجه المطلوب.

وأكد كباشي رعاية الدولة ودعمها لجمعية الهلال الأحمر السوداني، تقديراً لعطائها الثر والأدوار الكبيرة التي تضطلع بها، واعتبارها ممثلاً للسودان في منبر اتحاد وجمعيات الهلال والصليب الأحمر الدوليين.

وشددت الأمين العام للجمعية، في تصريح صحافي على حرص الجمعية واستعدادها للقيام بواجبها تجاه الوطن والمواطن بكل استقلالية وحيادية في حالات السلم والطوارئ.

الصيحة