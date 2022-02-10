قائد صن داونز : نتوقع مباراة صعبة أمام الهلال غداً





وصف قائد فريق صن داونز الجنوب أفريقي ؛ دينيس أونيانغو مباراة فريقه أمام الهلال غداً بالصعبة

.و قال دينيس في المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم “بدأنا النصف الثاني من الموسم بجدول مزدحم حيث كنا مشغولين خلال الأيام الستة الماضية بمباريات الكأس والدوري ومن الجيد أننا تدبرنا أمرنا لتحقيق النتائج التي عملنا من أجلها”.

و أضاف : “نعلم قدرات الهلال جيداً لأنه كان معنا في نفس المجموعة الموسم الماضي و مواجهته مجدداً ستساعدنا على معرفة تطور فريقنا”.

و تابع : “إنهم فريق بدني للغاية والفوز عليهم ليس أمراً سهلاً و نتوقع مباراة صعبة لكننا ندرك حتمية الفوز في الجولة الأولى خاصة و أننا سنلعب خارج أرضنا في الجولتين المقبلتين أمام المريخ و الأهلي و نحتاج لدخول تلك المواجهات بوضع معنوي مميز وثقة كبيرة”.

باج نيوز