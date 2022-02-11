مسئولة كرة السيدات تؤكد السعي لبناء منتخب نسوي قوي





أكدت الأستاذة منال علي بشرى المنصور، عضو مجلس إدارة الإتحاد السودانيّ لكرة القدم، رئيس لجنة كرة القدم للسيدات، أن تحضيرات المنتخب السوداني للسيدات تمضي بشكل طيب، ووفقاً للخطة الموضوعة من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب عماد خوجلي الذي يعمل لبناء منتخب سيدات يحسن تمثيل السودان في مشاركاته الخارجية ويحقق النتائج المنتظرة .

وأشارت إلي أن التدريبات ستتواصل حسب برنامج الجهاز الفني ويخلد المنتخب للراحة يوم الجمعة ويستأنف الإعداد يوم السبت.

وقالت منال بأنهم حرصوا على مواجهتي منتخب سيدات جنوب السودان في أيام (الفيفا)، لتحسين تصنيف المنتخب وإتاحة الفرصة للجهاز الفني الجديد للوقوف علي شكل المنتخب و مستوى اللاعبات ، وأشادت بمجلس إدارة الإتحاد السوداني لكرة القدم الذي يولي منتخب السيدات إهتماماً كبيراً ويبذل جهودا كبيرة لتذليل العقبات التي تعترضه وإنجاح مسيرته، وذكرت بأن ذلك الإهتمام سيكون دافعهم للتجويد والتطوير والظهور المشرف في قادم المواعيد.

ودعت رئيس لجنة كرة القدم للسيدات لدعم وتشجيع لاعبات المنتخب ورفع روحهم المعنوية حتى يؤدين المطلوب على أكمل وجه.

سونا