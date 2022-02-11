الخارجية : تغريدات بعض السفراء تعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للسودان





قالت وزارة الخارجية إن تغريدات بعض السفراء المعتمدين لدى السودان على خلفية اعتقال اثنين من المواطنين السودانيين بموجب أحكام القوانين تفتقر للحصافة الدبلوماسية.

و أوضحت الوزارة في بيان الجمعة :

“تود وزارة الخارجية ان توضح بأنها قد لاحظت بعميق الدهشة والاستغراب تغريدات تفتقر الى اللياقة والحصافة الدبلوماسية صدرت مؤخراً عن بعض السفراء المعتمدين لدى السودان على خلفية اعتقال اثنين من المواطنين السودانيين بموجب احكام القوانين الوطنية السارية ، مما يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للسودان ، ومنافياً للأعراف والممارسات الدبلوماسية”.

و أضافت “ترجو الوزارة ان توضح ان المواطنين المشار اليهما قد تم احتجازهما في الواقع بناء على اشتباه جنائي محض ، وليس نتيجة لأي تهمة او دافع سياسي ، وكان يتوجب على السفراء المعنيين الحرص على استقاء المعلومات الدقيقة من المصادر الرسمية”.

باج نيوز