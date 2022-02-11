وزير الداخلية السابق الفريق عز الدين الشيخ: لا أعاني من أي مشاكل صحية وأتمتّع بكامل حريتي





قال وزير الداخلية السابق الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، إنه يتمتّع بكامل حريته وعافيته، ولا يُعاني من أيِّ مشاكل صحية؛ خلافاً لما تردد عبر الوسائط.

ويحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء، فإن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الفترة الماضية، معلومات بكثافة تفيد بتدهور الحالة الصحية للفريق أول عز الدين الشيخ ووضعه قيد الإقامة الجبرية.

ووجه الشيخ، خلال لقائه برئيس هيئة التوجيه والخدمات بالشرطة الفريق حسين الجعلي، والناطق الرسمي باسم قوات الشرطة العميد د. حسن التجاني، بمقر إقامته بمنزله، تحية لجموع الشعب السوداني ومنسوبي الشرطة المُنتشرين في أرجاء البلاد كافّة.

وحيا عز الدين، الشهداء والجرحى والمصابين من قوات الشرطة وشهداء الشعب السوداني الذين لبُّوا نداء ربهم في سبيل الواجب المهني، داعياً جموع أبناء الشعب السوداني لكلمة سواء.

وطمأن الشيخ، منسوبي الشرطة والمُواطنين، قائلاً إنّه في كامل صحته ويتمتّع بكامل حريته، وإن كل ما أُشيع عنه كَذِبٌ.

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