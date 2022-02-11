بسبع مباريات .. انطلاق الأسبوع الثاني للدوري الممتاز اليوم





تنطلق مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز بسبع مباريات اليوم الجمعة.

و تبدأ المباريات عصر اليوم بلقاء بين أهلي الخرطوم و هلال الفاشر في مدينة الأبيض و لقاء آخر بين هلال الساحل و كوبر بجبل أولياء.

فيما تلعب خمس مباريات مساءاً تجمع كل من “حي العرب × هلال الأبيض ، توتي × الشرطة القضارف ، ود نوباوي × أهلي شندي ، حي الوادي نيالا × أهلي مروي ، الخرطوم الوطني × المريخ الخرطوم”.

الجدير بالذكر أنه تم تأجيل مباراة الهلال و الأمل عطبرة إلى العشرين من الشهر الجاري ؛ لاستحقاقات الهلال في دوري أبطال أفريقيا.

باج نيوز