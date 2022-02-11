طه فكي : الهلال قادر على تشريف الكرة السودانية





أكد طه فكي ؛ الرئيس المكلف لمجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم ثقته الكبيرة في فريق الهلال و قدرته على الخروج بنتيجة إيجابية أمام صن داونز الجنوب أفريقي في أولى جولات الفريقين بمجموعات دوري الأبطال.

و قال طه فكي في تصريح صحفي إن الهلال عودنا دائماً على تشريف الكرة السودانية في المباريات الكبيرة و قد وقف الاتحاد السوداني على جاهزيته عبر التواصل مع الدخيري رئيس البعثة من جانب الاتحاد، الذي طمأنهم على استعدادات فريق الهلال.

و تمنى فكي التوفيق للأزرق في استهلال مشواره بمرحلة المجموعات مؤكداً وقوف و مساندة الاتحاد السوداني للهلال و المريخ في البطولة الأفريقية.

باج نيوز