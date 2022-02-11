تعرف على تشكيلة المريخ لمواجهة الخرطوم الوطني





أعلن المدرب العام لفريق المريخ ؛ إبراهيم حسين التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الخرطوم الوطني اليوم.

و بحسب المركز الإعلامي للمريخ فسيدفع إبراهومة بمحمد المصطفى في حراسة المرمى، رباعي خط دفاع مكون من : “حمزة داؤود، وعماد الصيني، وأحمد طبنحة، و الكاميروني توماس” بينما سيلعب في الوسط “إبراهيم كولينا ، وجدي عوض، التاج يعقوب” و يقود الهجوم “محمد هاشم التكت ، عزام عادل ، الجزولي نوح”.

هذا و يجلس على دكة البدلاء كل من : “حارس الشباب عيد الله إسحق علي ، محمد المصطفى، محمد موسى الضي ، السماني الصاوي ، محمد مختار بشه ، أبكر آدم ، ناجي جمعة ، نور الدين الجيلي و أواب طارق”

باج نيوز