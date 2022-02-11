والي الخرطوم ووزيرالطرق يدشنان غدا المشروع النموذجي لتأهيل الطرق السيادية





يدشن الاستاذ عبدالله يحي وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور ووالي الخرطوم المكلف وعدد من القيادات الاتحادية والولائية ذات الصلة في التاسعة من صباح غدا السبت المشروع النموذجي لتأهيل وصيانة وتحسين الطرق السيادية بالعاصمة الخرطوم.

واوضح المهتدس جعفر حسن ادم المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور رئيس اللجنة الفنية للمشروع في تصريح صحفي ان المشروع يجيء في اطار التنسيق والتعاون بين المؤسسات الاتحادية والولائية من اجل توفير االتنمية والخدمات بالتركيز علي اسناد البنى التختية والولاية لتأهيل وصيانة الطرق مشيرا الي ان المشروع ينفذ بالتنسبق بين وزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور ووزارة البنى التحتية بولاية الخرطوم..

واوضح ان المشروع يستهدف الطرق السيادية بالعاصمة لانها تعتبر واجهة للبلاد.

الجدير بالذكر ان المشروع ينطلق من نفق جامعة الخرطوم ويشمل اجزاء عمليات نظافة وتأهيل من شارع الجامعة الذي يعتبر من الشوارع المهمة بالعاصمة لموقعه علي مسار القصر الجمهوري ومجلس الوزراء وأمانة حكومة ولاية الخرطوم بجانب عدد من الوزرات الاتحادية..

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