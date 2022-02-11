إبادة مواد منتهية الصلاحية بولاية كسلا





نفذت شرطة جمارك ولاية كسلا اليوم حملة اباده كبري لمواد غذائية وصحية مختلفة منتهية الصلاحية.

وقال مصدر مسؤول (لسونا) ان الكميات التي تم ابادتها تم ضبطها من داخل الولاية وآخري عابرة الحدود تشمل مواد غذائية ومساحيق تجميل وأصباغ اضافه الي 600 كرتونة من حفاضات الأطفال ذات مقاسات مختلفة علاوة علي الفوط الصحية ولساتك عجلات وملابس إضافة الي كمية كبيرة من كور القدم ولصاق العملة وأشرطة حرارة كهربائية وكميات كبيرة من العطور بجانب كمية من المبيدات الحشرية واضاف ان تكلفة المواد التي تمت إبادتها اليوم ب تبلغ حوالي ٢٠ مليون جنيه .

وأشار المصدر ان الاباده تمت بحضور اللواء شرطة أيمن حامد مدير شرطة ولاية كسلا والعميد شرطة هاشم محمدأحمد الخليفة مديرشرطة الجمارك والعقيد شرطة عباس علي دينار مدير الشئوون العامة بجمارك الولاية رئيس لجنة تيم الإبادة وعدد من القيادات ذات الصلة موضحا أن عمليات الإبادة تمت بمهنية عالية وتم إحراق كل المواد..

سونا