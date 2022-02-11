المُمثل علي مهدي: رأيت نوراً يشع من وجه “جبريل إبراهيم” عندما صليت معه





قال الممثل السوداني الشهير “على مهدي” خلال لقائه دكتور جبريل ابراهيم مع لفيف من الإعلاميين وأهل الفن في صالون الاستاذ علي مهدي، انه رأي نوراً له شعاع في وجه الدكتور جبريل ابراهيم عندما صلى معه الجماعة، وفق (مشاهير السودان).

وقال إن السودان لن يضيع تحت حكم الايادي المتوضئة والجباه التي لا تسجد الا لله،

واضاف مهدي ان الدين كان غريباً في ايام حكم حمدوك حيث تأثر الشباب بالأفكار الغربية ولكن الآن حصحص الحق، فكل الذين راهنوا علي خروج الدين من حياتنا خرجوا من المشهد السياسي الي الأبد.

الخرطوم: (كوش نيوز)