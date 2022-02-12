فوز عريض للمريخ في ثاني جولات الممتاز





حقق نادي المريخ فوزاً عريضاً على الخرطوم الوطني بثلاثة أهداف نظيفة، في ثاني جولات الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية المريخ في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب جبل أولياء، مساء اليوم الجمعة، المهاجم الجزولي نوح، وقدّم المريخ مباراة متميزة بتألق واضح لمهاجمه الواعد الجزولي نوح الذي نال أول هاتريك في النسخة (27) من مسابقة الدوري الممتاز.

وكسب المريخ بأداء مباراتيه أمام هلال الساحل والخرطوم الوطني بالصف الثاني في وقت يتواجد فيه الفريق الأساسي بالعاصمة المصرية القاهرة في معسكر تحضيري.

وسيغادر نجوم المريخ بعد غدٍ الأحد للالتحاق بالمعسكر، ويواجه الأحمر صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية من مجموعات الأبطال، بعد تأجيل مباراته الأولى أمام الأهلي المصري إلى 5 مارس.

وفي مباراة أخرى تعادل كوبر وهلال الساحل بهدف لكل على استاد جبل أولياء، تقدم محمود عبد العزيز للهلال، وتعادل خاطر لكوبر.

وحصل هلال الساحل على أول نقطة من مباراتين، بينما رفع كوبر رصيده إلى نقطتين.

وبمدينة عطبرة، تعادل الأهلي شندي مع ود نوباوي سلبياً، ورفع الأول رصيده إلى (4) نقاط، وتحصل ود نوباوي على النقطة الثانية.

كما تعادل سلبياً في مدينة الأبيض، فريقا الأهلي الخرطوم والهلال الفاشر، بعد هزيمة الأول في الجولة الأولى، وتعادل الثاني.

صحيفة الصيحة