شاهد بالصورة والفيديو.. فنانة سودانية ترتدي فستان ضيق جداً يظهر مناطق عارية من جسدها قيمته 5 ألف دولار وتم تصميمه على يد مصمم أزياء عالمي





أشعلت مطربة سودانية معروفة مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد الكشف عن تفاصيل الفستان المثير للجدل الذي ظهرت به خلال حفل خاص بإحدى صالات الأفراح بالعاصمة السودانية الخرطوم.

ووفقاً لرصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أكدت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الفنانة منى ماروكو قامت بشراء الفستان الذي بلغ سعره 5 ألف دولار أي ما يعادل أكثر من 2 مليون و 300 ألف جنيه سوداني.

وقالت الصفحات التي تتابعها محررة موقع النيلين أن الفستان الضيق والشفاف الذي أظهر مناطق عارية من جسد الفنانة المعروفة من الكتف وحتى الأسفل تم تصميمه على يد مصمم أزياء عالمي.

https://fb.watch/b7dnvV7jmw/

متابعي الفيديو سخروا من الفستان ومن قيمته حيث أكدوا أن الحشمة هي الكنز الأغلى وطرحوا سؤال ما هو عيب الثوب السوداني حتى ترفضه القونات؟

فيما دافع البعض عن الفنانة وعن اختياراتها وذكروا أن لكل انسان قناعاته طالما قام بشراء ما يحبه بحر ماله, لكن هؤلاء عادوا واتفقوا مع المنتقدين في ضرورة الاحتشام.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين