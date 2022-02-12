بعد خيبة أمل كأس أمم إفريقيا.. نجم منتخب مصر يعلن اعتزاله اللعب الدولي





أعلن الدولي المصري عبد الله السعيد لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز، اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة استمرت على مدار السنوات العشر الماضية.

ونشر اللاعب بيانا عبر حسابه على “تويتر”: “في البداية كنت أتمنى أن نرجع بالكأس عشان نفرح كل الناس بعد المشوار الطويل فى البطولة لكن قدر الله وما شاء فعل .. الحمدلله تشرفت بارتداء قميص منتخب مصر وتمثيل بلدي لسنين طويلة في كل المراحل السنية ناشئين وشباب لحد ما وصلت للمنتخب الأول” .

مضيفا: “أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين اللي تشرفت بالعمل معاهم في كل المراحل، والنهارده أعلن اعتزالى اللعب الدولي مع منتخب مصر الأول بعد كل هذه السنين اللي اتشرفت

مضيفا: “أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين اللي تشرفت بالعمل معاهم في كل المراحل، والنهارده أعلن اعتزالى اللعب الدولي مع منتخب مصر الأول بعد كل هذه السنين اللي اتشرفت فيها بتمثيل بلدي مصر”.

وأكمل: “قرار كنت محضره من قبل البطولة وكنت أتمنى أن نكون أبطالها عشان تكون أفضل ختام لمشواري الدولي لكن الحمدلله على كل حال” .

وأتم صانع ألعاب الأهلي المصري السابق وبيراميدز الحالي: “وفي النهايه كل التوفيق لإخواتي اللاعبين والجهاز الفني الفترة المهمة الجاية وإن شاء الله نتأهل لكأس العالم”.

وخسر المنتخب المصري لقب كأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وذلك عقب التعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية، ضمن المباراة النهائية التي جرت على ملعب “أوليمبي” في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

ويتجدد اللقاء بين منتخبي مصر والسنغال ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، في مباراتين 24 و29 مارس المقبل.

روسيا اليوم