الأهلي المصري يسحق الهلال السعودي





المباراة شهدت حالتي طرد للهلال بشكل مباشر، الأولى كانت لماتيوس بيريرا في الدقيقة 14 بعد تدخله بقوة على قدم السولية.

سحق الأهلي المصري منافسه الهلال السعودي برباعية دون رد، السبت، في كأس العالم ويقتنص الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.

وواجه الأهلي منافسه الهلال في ملعب آل نهيان اليوم السبت في أبو ظبي في الإمارات لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وافتتح ياسر إبراهيم أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة وأضاف الثاني له وللمارد الأحمر بعد تسع دقائق فقط.

وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 40.

وأتم عمرو السولية رباعية الأهلي بهدف في الدقيقة 64.

باج نيوز