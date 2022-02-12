التربية و التعليم : نشدد على الالتزام بقرار استثناء الفصول النهائية من العطلة





شددت وزارة التربية و التعليم بولاية الخرطوم على ضرورة الالتزام بقرار الوزارة القاضي باستثناء الفصول النهائية في المراحل الثلاثة من تمديد العطلة.

و أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة إبراهيم عمر في تصريح لـ (باج نيوز ) أن القرار يشمل جميع أنواع التعليم حكومي ، خاص و أجنبي ، مرجعاً عدم الالتزام من بعض التلاميذ و المدارس إلى أن القرار صدر متأخراً.

و توقع أن تلتزم جميع المدارس ابتداء من يوم غدٍ الأحد مضيفاً أن قرار عطلة كورونا له علاقة بوزارة الصحة مشيراً إلى أن وزارته كانت ملتزمة بعطلة أسبوع لكل الطلاب لولا الظروف الصحية.

باج نيوز