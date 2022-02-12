شقيقة الوزير السابق “خالد سلك” تكشف عن برنامجه اليومي داخل السجن





كشفت “إيمان عمر يوسف”، في منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، عن برنامج شقيقها اليومي، أثناء اعتقاله قبل الأخير.

وقالت “إيمان” آخر مرة اعتقلوا خالد، سألناه كيف كان يقضي اليوم في المعتقل، وبيعمل شنو؟ قال لينا كان بيصحى ينضف اوضته ويطلب منهم مصحف ويقرأ تلاتة أجزاء قرآن في اليوم، حتى سألوه انت بتقرا قرآن وتدعي علينا ؟

وكان خالد عمر يوسف وزير رئاسة مجلس الوزراء السابق، قد ألقي عليه القبض، الأربعاء الماضي، من داخل مقر حزب المؤتمر السوداني.

الخرطوم: (كوش نيوز)