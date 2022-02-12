مدرب الهلال: لم نحترم الأهلي وهذه حقيقة البطاقات الحمراء





أعرب البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب الهلال السعودي، عن أسفه لخسارة فريقه أمام الأهلي المصري في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية والذي أقيم على استاد آل نهيان في أبوظبي مساء السبت.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “الهلال لم يتصرف بطريقة صحيحة لقد واجهنا خصما صعبا يشارك في كأس العالم للأندية للمرة السابعة، كما أننا لم نظهر بنفس المستوى الذي ظهرنا به في اللقاء السابق أمام تشيلسي، ولم نحترم المنافس بالشكل المطلوب”.

كان الهلال قد خسر أمام الأهلي بأربعة أهداف دون مقابل ليتوج الأخير بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه ويحرز الهلال المركز الرابع للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

العربية نت