البرهان: الحوار مفتوح مع الجميع والشباب أصحاب حق بناء الدولة





أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ان الحوار مفتوح مع الجميع وأن الشباب هم أصحاب الحق في بناء الدولة السودانية، وقال “سبق ان اجرينا حوارات متعددة معهم، ولا زلنا نجري ونستمع لعدد كبير منهم” .

وشدد البرهان في حوار مطول اجراه معه تلفزيون السودان مساء السبت على أن الشباب أصحاب الحق وأن الكرة في ملعبهم ونمد ايادينا لهم للحوار معهم مجددا.

وفي حديثة حول لجنة ازالة التمكين قال البرهان أن اللجنة انحرفت عن المسار وهي حقيقة والشعب السوداني يعلم ذلك.

وأوضح البرهان ان الذين عادوا للخدمة المدنية اعادتهم المحاكم والقضاء قبل قرارات ٢٥ اكتوبر، وقال “أننا سنخضع الذين اعادتهم المحاكم للفحص” مبينا استمرارية عمل لجنة ازالة التمكين كحق دستوري تضمنته الوثيقة الدستورية ولكن لن نستبدل تمكين بتمكين حتى لا نضطر لتفكيكه بعد الانتخابات، مؤكدا انه وحتى هذه اللحظة لم يتدخل في عمل لجنة مراجعة ازالة التمكين.

سونا