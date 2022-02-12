محمد الفكي: (قد نعود للسجن.. وما في زول بيحدد لينا منو البيحكمنا في بلدنا)





قال عضو مجلس السيادة، الرئيس المناوب للجنة التفكيك السابق، محمد الفكي، إنّ انقلاب 25 أكتوبر سقط من اليوم الأول قبل إذاعة بيانه، وأكد بعدم تراجعهم عن خط الثورة وتحقيق التحول الديمقراطي بالبلاد.

وأضاف الفكي خلال مخاطبته برنامج تأبين الشهيد بلال أحمد محمد، بالقرية 4 بمنطقة الفاو ولاية القضارف: “في اللحظة التي كنا فيها مقتادين إلى السجون كانت الشوارع قد بدأ إغلاقها، وكان أبناء الشعب في الشارع متحدين الموت والرصاص، وكلما يرتقي شهيد تمتلئ الشوارع أكثر، كنا متأكدين أن إرادة هذا الشعب لن تهزم”.

ومضى في القول: “نحن خرجنا من السجن وقد نعود إليه ولكن لن نتزحزح خطوة واحدة من هذا الطريق.. ونؤكد تمسكنا بمطالب الجماهير بالحكم المدني، وعودة العسكر للثكنات”.

وأقر الفكي بأخطاء صاحبت الفترة الانتقالية، بقوله: (نحن عندنا كثير من الأخطاء، وبعض الحسنات وترجّلنا بفعل الانقلاب، وعلينا أن نتواضع جميعاً على شخص يحكمنا من المدنيين نحن بتوافقنا وما في زول بيفرضوا علينا، ومافي زول بيحدد لينا منو البيحكمنا في بلدنا).

وقال الفكي خلال تأبين عضو التجمع الاتحادي الشهيد بلال، إنّ الشهيد تعلم قيم الكرم والشجاعة والعفة في قريته وهي التي توجته ليصبح شهيداً، منوهاً إلى أن أحد أعضاء لجان بالمقاومة بالفاو أطلق على مولوده اسم “بلال” تيمناً بالشهيد.

الخرطوم: السوداني