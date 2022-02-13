البرهان: ان تعاون السودان مع اسرائيل طابعه امني واستخباراتي لتحقيق الامن





اعلن الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ان قضية فض الاعتصام لم تُغلق وان اعضاء اللجنة موجودون وانهم يعملون بكل شفافية وأنه ليس هناك ما يمنع ان تعلن من نتائج اذ وجدت ما يمكن ان تعلن عنه في هذا الخصوص.

وقال في حواره الذي اجراه مساء السبت مع التلفزيون السوداني “علينا ان اردنا ان نحقق العدالة ان ننظر في كل القضايا المماثلة منذ الاستقلال، وان لا ننظر في القضايا بالتجزئة” .

واضاف البرهان ان التعاون مع اسرائيل طابعه امني واستخباراتي لتحقيق الامن، واشار الى ان هذا التعاون كشف عن خلايا ارهابية كانت ستطال الامن القومي .

الخرطوم 12-2-2022 (سونا)