تجمُّع المهنيين : قيادات حزبية تتبنى حلولاً لا ترضي قواعدها





شنّ القيادي والناطق الرسمي بتجمُّع المهنيين السودانيين، الوليد علي، هجوماً على قيادات أحزاب تمهد للتنازل عن “اللاءات الثلاثة” التي ينادي بها الشارع السوداني.

وقال الوليد لـ(الصيحة)، إن الأحزاب صاحبة المصلحة الجذرية لا تسمح ولا تجرؤ على دعم مقترح التنازل عن “اللاءات الثلاثة” أو الحديث عنه، وأكد أن أي حزب يتجرأ ويتبنى مثل هذا المقترح سيذهب إلى مزبلة التاريخ، مشيراً الى أن قيادات داخل أحزاب سياسية تتبنى مقترحات وحلولاً سياسية لا ترضي قواعدها، وشدد على أن تجمع المهنيين ما زال متمسكاً بـ”اللاءات الثلاثة” ولن يتخلى عن شعاراته، مؤكداً أن الشعب استطاع إسقاط النظام البائد دون تفاوض أو حوار، وتابع: “هذا الدرب الذي يسير فيه التجمُّع ولا يمكن الحياد عنه”.

الخرطوم- وفاق التجاني

صحيفة الصيحة