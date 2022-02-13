إنجليزي المريخ يكثف التدريبات ويركز على المعنويات





واصل المريخ، تحضيراته للقاء صن داونز الجنوب افريقي في التاسع عشر من الشهر الجاري بدور مجموعات ابطال افريقيا، واجرى الفريق مرانا ساخنا عصر أمس بملعب موفنبيك بضاحية 6 أكتوبر مقر معسكر الفرقة الحمراء عقب الراحة السلبية التي خضع لها اللاعبون الخميس عقب فراغهم من أداء تجربة سيراميكا كيلو باترا التي انتصر فيها الأحمر بهدفين لهدف واشرف على المران الإنجليزي لي كلارك والمعد البدني إسلام جمال بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر باستثناء المجموعة التي عادت الى الخرطوم لأداء مباراتي هلال الساحل والخرطوم الوطني، وادى اللاعبون المران في أجواء حماسية طغت على التدريبات، كما حرص المدرب على رفع الروح المعنوية للاعبين وحثهم على تقديم الأفضل في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

وراجع الجهاز الفني للمريخ معدلات اللياقة البدنية بعد الراحة التي مُنحت للاعبين أمس عقب فراغ الفريق من أداء تجربة سيراميكا كيلو باترا، واشرف على تدريبات الأحمال المعد البدني اسلام جمال وبعدها ركز الإنجليزي لي كلارك على تدريبات المهارات الفردية واللمسة الواحدة والضغط على حامل الكرة، بجانب تصحيح الأخطاء التي صاحبت أداء اللاعبين أمام سيراميكا كيلو باترا.

تدريبات عنيفة للحراس

أخضع مدرب حراس مرمى المريخ التونسي مراد السالمي، الثنائي منجد النيل وأكرم الهادي لتدريبات عنيفة خلال المران الذي اجراه الفريق عصر امس وأظهر الثنائي مستويات فنية عالية، أعلنا خلالها انهما في أتم الجاهزية لحماية العرين في المرحلة المقبلة.

استمرار التدريبات

تقرر أن يواصل فريق الكرة بنادي المريخ، تدريباته اليوم بمرانين صباحا ومساءً، سيعمل من خلالهما الجهاز الفني على وضع الاستراتيجية التي سيخوض بها مباراة صن داونز الجنوب افريقي في التاسع عشر من الشهر الجاري والتي يتطلع خلالها الأحمر لتحقيق الفوز ووضع اول ثلاث نقاط في رصيده.

صحيفة الصيحة