محكمة كاس ترفض شهود الاتحاد في قضية المريخ





رفضت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس)، اعتماد قائمة الشهود التي قدمها الاتحاد السوداني لكرة القدم للمحكمة وسمى فيها (24) شاهداً، وأتى الرفض بناءً على اعتراض مجلس سوداكال (الطرف المستأنَف) على القائمة وعدم وجود اتفاقية بخصوص الشهود وفقاً لنص المادة 56 الفقرة 1 من قانون كاس، وطلبت المحكمة من الاتحاد إرسال أسماء ممثليه في جلسة السماع المحدد لها 17 فبراير الحالي.

وكان سوداكال خاطب المحكمة يوم الخميس مُعلناً اعتراضه على قائمة الشهود التي قدمها الاتحاد وضمت 24 اسماً.

صحيفة الصيحة