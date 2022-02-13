تعرض عضو في (ازالة التمكين) لتهديدات





كشف عضو لجنة ازالة التمكين باللجنة العليا للتفكيك بالتعليم العالي ـ المجمدة، البروفيسور مهدي دهب عن تعرضه لتهديدات من قبل قيادات بالنظام البائد في بعض الجامعات، وقال في حوار لـ(الحراك )، ينشر بالداخل، إنه تلقى عدة اتصالات من منسوبين للمؤتمر الوطني ـ المحلول، مارسوا فيها التنمر ضده على خلفية عمله في لجنة ازالة التمكين العليا بالتعليم العالي، ووصف الأكاديمي دهب التهديد بالمحاولة الارهابية، مضيفاً أنه لن تخيفه ولن يتراجع عن أي دور قام به في لجنة ازالة التمكين ووصف الدور بالشرف العظيم، ولفت الى أن التاريخ إذا اعاد الكرة سيكون أول المدافعين عن الثورة وأول من يقوم بازالة من وصفهم بالرجرجة من مفاصل الدولة السودانية، مشددا على ان الإسلاميين لا يشبهون الشعب السوداني وخلال ثلاثين عاماً مارسوا الفساد المطلق ضد الشعب السوداني ولا يحق لهم أن يكونوا ضمن أي جزء مكون لمستقبل السودان.

الخرطوم ـ بتول الفكي

صحيفة الحراك السياسي