شاهد بالفيديو.. هتافات مدويّة لحظة خروج القيادي “أنس عمر” ورفاقه من محكمة الشمالي بالخرطوم ومشاركة لافتة لمواطنة جنوبية





علت هتافات مدويّة من قبل حشد من الجماهير لحظة خروج القيادي “أنس عمر” رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول ولاية الخرطوم، ورفاقه من محكمة الشمالي، ظُهر اليوم الاحد بالخرطوم.

وكان لافتاً مشاركة مواطنة جنوبية، في الوقفة التضامنية، مع القيادي أنس عمر ورفقاه من أمام المحكمة، مُعلقة بأن العدل أساس في كل الأديان.

وانعقدت اليوم الأحد بالخرطوم محاكمة اللواء أنس عمر وأخرين في بلاغ متعلق بمحاولة انقلابية وقال المتحري امام المحكمة إنه لم يحصل علي أي أدلة تثبت التهم الموجهة للمتهم أنس عمر المتعلقة بالمحاولة الانقلابية وهي تدريب اشخاص علي تنفيذ الانقلاب.

وقال المتحري انه لا يملك قائمة بأسماء المشاركين في التدريب ولا مكان التدريب ولا زمانه ولا توجد أي مضبوطات ولا أسلحة أو أدوات استخدمت في التدريب .



وأفاد المتحري أيضا انه لا يعرف زمان ومكان الاجتماعات التي عقدت للتخطيط للمحاولة الانقلابية ولا الأشخاص الذي شاركوا في الاجتماع .

أما مندوب جهاز الأمن والمخابرات العامة فقد افاد أمام القاضي أنه لا يمتلك أي بينه على المتهمين بالمحاولة الانقلابية سواء المعلومة التي تلقوها من الاستخبارات.

وتضم قائمة المتهمين بالإضافة إلي اللواء أنس عمر كل من خالد محمد نور والطيب السيد وجمال الشهيد وأسامة عثمان وماللك عثمان وعبد الرحيم عمر وصديق صالح والترمزي محمد نور.

وتجمعت جماهير غفيرة واسر المتهمين امام مقر المحكمة منذ الثامنة من صباح اليوم مرددين هتافات بتحقيق العدالة.

الخرطوم: (كوش نيوز)