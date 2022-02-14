دفاع وجدي صالح : البلاغ سياسي ونتوقع شطبه
كشفت هيئة الدفاع عن معتقلي لجنة إزالة التمكين (المجمدة)؛ مقرر اللجنة وجدي صالح وأمينها العام الطيب عثمان،عن تحري نيابة إزالة التمكين أمس (الأحد) مع احدى معتقلي اللجنة دُون تسميته. وأشارت إلى ابلاغهم بمواصلة التحري مع الآخر اليوم (الاثنين) ومن ثم السماح للهيئة بمقابلتهما. وقال مقرر الهيئة، المحامي محمود الشاذلي إن البلاغ المفتوح في مواجهة موكليه سياسي من الدرجة الأولى ولا يمتلك أيّ صفة جنائية ولا يستند على ساقين.
وشدد على أن تحقيقات الهيئة الدقيقة خلصت إلى أنه في حال وضعت التحريات النهائية أمام وكيل النيابة ونظر إليها نظرة قانونية بحتة دُون إقحام السياسة فإن البلاغ سيتم شطبه على الفور. ونوه إلى أن هيئة الدفاع برئاسة د.كمال الجزولي مشكلة بناءً على توكيل من المعتقلين واسرهم. وكانت وزارة المالية دونت بلاغًا تحت المادة 177/2 “خيانة الأمانة” ضد عضوي اللجنة.
الخرطوم: سلمى عبدالعزيز
صحيفة الجريدة
5 تعليقات
تبطبطو بس
اين العدالة يجب ان يحاكم كمثله من السودانيين ويقبع فى السجون سنين عددا مثل ما فعل بالآخرين على رأسه ريشة
لو كان بلاغ سياسي ماذا تسمي البلاغات ضد الجزولي ومعمر وابراهيم غندور ؟ لو كلامك صحيح يجب الافراج عن الجميع او سجن الجميع او ستكون سقطة تاريخية للقضاء السوداني
الدفاع عايز يتكلم والسلام ..
يقولوا جريمة جنائية تقولوا سياسة ..
خلاص انتو شطار … طيب المسجونين سياسيا منذ اكثر من ٣ سنوات ليش ما فكوهم …
عسكريااو
انا ما زلت لا افهم حقيقة اسباب اعتقال أعضاء لجنة ازالة التمكين، لانه من الواضح ان لجنة ازالة التمكين بها عضو غير مدني ، فماذا صدر في حقه؟ ثم اننا نريد ان نرى في مؤتمر صحفي ماذا قامت به لجنة ازالة التمكين من جرائم، كما يعلنون هم في عهدهم ، ثم نقارن و نعرف الحق من الباطل ، لكن الاعتقال بدون توضيح الأسباب، يعتبر اعتقال سياسي و ليس إلا.