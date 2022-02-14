مدير جامعة النيلين: نحن مع الشارع في مقاومته لانقلاب البرهان





قال مدير جامعة النيلين البروفيسور محمد الأمين أحمد ، في افتتاح منبر الحوار السوداني، الذي دشنه أمس تجمع أساتذة جامعة النيلين، بأنهم اجتمعوا لمحاولة رسم خارطة طريق لمستقبل واعد للسودان، وأضاف بأن جامعة النيلين عرفت عبر تاريخها الطويل بمعاداتها لكل أشكال الأنظمة الاستبدادية وتوقها الدائم للحرية والديموقراطية وسيادة دولة القانون.

وحيا محمد الأمين الشباب الذين أسقطوا بسلميتهم نظام البشير مضيفاً أنهم ما يزالون يواصلون مواكبهم السلمية من أجل اقتلاع نظام الـ 25 من أكتوبر، نظام انقلاب البرهان، وأكد: “نحن واثقون تمام الثقة أن هذا النظام إلى زوال”. وشدد على أنهم يقفون جنباً إلى جنب مع الشارع السوداني في مقاومته لنظام انقلاب 25 أكتوبر حتى تشييعه إلى مزبلة التاريخ”.

وقال رئيس تجمع أساتذة جامعة النيلين البروفيسور محجوب أمين سليم، بأن مآلات الوضع في السودان دفعتهم إلى تأسيس منبر الحوار السوداني، الذي يهدف إلى التوافق الوطني للوصول إلى خارطة طريق متفق عليها للانتقال الديموقراطي ولتحول مدني مستدام، وكشف سليم عن المحاور التي يدور فيها الحوار للوصول إلى تكوين حاضنة وطنية عريضة داعمة للانتقال المدني الديموقراطي، وكذلك من أجل الاتفاق على معايير وآليات اختيار السلطة التنفيذية وتشكيل البرلمان والاتفاق على الميثاق السياسي والإعلان الدستوري الحاكم للفترة الإنتقالية.

وأكد ممثل منبر الحوار السوداني، الدكتور حسام محمد عبدالجليل على اللاءات الثلاثة للشارع، وأضاف مطالباً بتوحيد قوى الثورة بـ: ” لا للتخوين ولا للانقسام” داعيا إلى توحيد الجميع حول القضية التي وصفها بالنبيلة وهي من أجل بناء وطن الحرية والسلام والعدالة.

الخرطوم: حافظ كبير

صحيفة الجريدة