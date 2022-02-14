اتجاه لإنشاء بوابة إلكترونية وتوسيع مراكز بالخارج لتقديم خدمات الجوازات للمغتربين





كشفت وزارة الداخلية، عن اتفاق مع جهاز المغتربين على إنشاء بوابة إلكترونية لخدمة السودانيين بالخارج وزيادة مراكز تقديم خدمة الجوازات للمغتربين بالخارج.

وأكد وزير الداخلية المكلف الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر، حرص واهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بترقية وتطوير كافة الأعمال الهجرية من خلال تقنية وتحديث العمل الشرطي الهجري بما يتوافق والمعايير الدولية وذلك لتقديم خدمة مُتميِّزة للمغتربين بدول المهجر.

وأكد عنان، لدى لقائه بمكتبه أمس، الأمين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج مكين حامد تيراب الأمين، بحضور رئيس هيئة الشؤون المالية الفريق شرطة عبد المنعم محمد عبد القيوم ورئيس هيئة الجوازات والسجل المدني الفريق شرطة د. حسن حامد احمد عبد الرحيم ومدير الادارة العامة للسجل المدني اللواء شرطة طارق محمد إبراهيم، ومدير الادارة العامة للجوازات والهجرة اللواء شرطة موسى شره، مؤكداً بأن خطط رئاسة الشرطة تعمل لتقديم الخدمة الكترونياً في اي موقع للمواطنين وذلك لتسهيل جهد المغتربين وتوفير وقتهم بالتنسيق مع جهاز المغتربين، داعياً الى مزيد من التعاون والتنسيق عبر مذكرة تفاهم تتضمّن جميع مُقترحات تطوير العمل الهجري الخاص بخدمات المغتربين بكل دول المهجر.

من جانبه، أكد الأمين العام لجهاز شؤون العاملين بالخارج مكين حامد تيراب في تصريح لـ(المكتب الصحفي للشرطة)، اهتمام الجهاز بتعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة، لا سيما وان كافة أعمال الجهاز تتم عبر ادارات الشرطة التي ظلّت تقدم خدماتها بجودة عالية، مضيفا ان لقاءً بوزير الداخلية ناقش انشاء بوابة إلكترونية الغرض منها خدمة وتسهيل إجراءات العاملين بالخارج، بجانب أهمية تطوير الخدمات الخاصة بهم عبر زيادة عدد مراكز تقديم الخدمة ببعض بلاد المهجر والتي تم التأمين عليها من خلال اللجنة المشتركة التي سيتم تكوينها من الجانبين، مشيراً الى ان شريحة العاملين بالخارج ظلت تسهم في دعم برامج التنمية والتعمير بالبلاد، مشيداً بتجاوب واهتمام وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة بقضايا العاملين بالخارج.

صحيفة الصيحة