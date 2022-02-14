لجنة أمن ولاية الخرطوم تحدد الميادين العامة كأماكن للتجمعات والمواكب





أكدت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم بأن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية و أن حركة السير ستكون اليوم الاثنين كالمعتاد وان الكباري مفتوحة ولن يتم قطع الاتصالات، كما انها تقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات بتمكين المواكب من توصيل رسالتها. وعليه تهيب اللجنة بالمواطنين الكرام بأن يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية، كما أن منطقة وسط الخرطوم من السكة الحديد جنوبا حتي القيادة العامة شرقا وحتي شارع النيل شمالاً غير مسموح بالتجمعات فيها.

سونا