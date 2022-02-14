الجيش: نعمل على عدم خروج الأوضاع عن السيطرة وتسليم السلطة لأيدٍ أمينة





أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد نبيل عبد الله ، التزام الجيش بما أعلن عنه القائد العام، بالعمل على إنجاح الفترة الانتقالية، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة، تطمئن حينها القوات المسلحة بأن البلاد في أيدٍ أمينة لتتفرغ فيما بعد للقيام بواجباتها.

وقال العقيد نبيل في مقابلة مع قناة سودانية 24: “تعتقد القوات المسلحة وترى أن مساهمتها في هذه الفترة الانتقالية ضرورية لأنها ترى التعقيدات السياسية، وتتعاطى مع المشهد وتنظر إليه بمنظار الأمن الوطني السوداني”.

وأضاف: “عندما ينظر الجيش للنواحي الأمنية وما بها من تهديدات يربطها بما يجري في البيئات المحلية والإقليمية والدولية، نحن لسنا بمعزل عن ما يحدث من حولنا في بلاد أخرى”.

وتابع: “وإذا خرجت الأمور عن السيطرة، ونحن نعمل على أن لا يتم ذلك، ربما تنعكس أوضاع إقليمية أخرى على الواقع السوداني، تؤدي إلى خلق أوضاع صعبة، ونحن نعمل على أن لا يحدث ذلك، وأن نؤمن بلادنا، وأن نحفظ كيانها، ونؤمن مواطنها، وأن نقوم بتأمين العملية السياسية حتى الوصول لمحطة تسليم البلاد إلى أيادٍ أمينة”.

صحيفة السوداني