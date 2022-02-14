وفد مصري رفيع المُستوى يصل الخرطوم ويلتقي مبارك الفاضل





وصل الى الخرطوم وفد مصري رفيع المستوى، لبحث سبل حل الأزمة السودانية.

وقالت مصادر مطلعة لـ(السوداني) إن الوفد مبعوثٌ من السيادة المصرية، ومكون من مسؤولين كبار بوزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة.

والتقى الوفد بالخرطوم، مساء اليوم، رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي. وناقش الاجتماع الجهود المبذولة لعبور الأزمة بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو الديمقراطية السلام والتنمية والاستقرار.

وأوضح مبارك المهدي – بحسب تعميم صحفي للحزب – للوفد المصري، التحديات الراهنة التي تواجه السودان ورؤية حزب الأمة لهذه التحديات التي من ضمنها مطلوبات المرحلة الانتقالية.

وثمّن المهدي خلال لقاء الوفد، دور مصر الرائد في دعم ومساندة أشقائها بالسودان في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن عميق تقديره وشكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحكومته وللشعب المصري.

صحيفة السوداني