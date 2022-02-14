مجلس المريخ يرفض مواجهة الأهلي بالقاهرة و”القنصل” يتحدّى





عقد مجلس المريخ مساء أمس الأول، اجتماعاً برئاسة النائب الأول لرئيس النادي محمد سيد أحمد وأصدر عدداً من القرارات تتمثل في:

– التأكيد على حصانة قرارات مجلس الإدارة وسيادة صوت الأغلبية، وتحمل كل أعضاء المجلس مسؤوليات ما يصدر من قرارات.

– قرر المجلس إقامة مباراتي المريخ أمام صن داونز الجنوب أفريقي والهلال بالقاهرة، بينما أمّن الاجتماع على لعب مباراة الرد مع الأهلي القاهري بجنوب أفريقيا، وجدّد المجلس قراره الرافض تماماً لفكرة اللعب أمام الأهلي بملعبه بالعاصمة المصرية.

– أمّن الاجتماع على إقامة النفرة الجماهيرية الأولى الخاصة بجماهير وقروبات المريخ يوم (الجمعة) القادم بالإستاد، وقرّر المجلس قيام نفرة أخرى بقاعة الصداقة خاصة بالأقطاب، ورجال الأعمال والمؤسسات.

– قرر المجلس إسناد رئاسة بعثة المريخ لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي المقامة بالقاهرة لمتوكل صالح، على أن تكون الدكتورة تابيتا بطرس نائباً لرئيس البعثة، وأسند المجلس رئاسة بعثة المريخ لمباراة الهلال التي ستُقام على ملعب السلام بالقاهرة إلى رئيس القطاع الثقافي والاجتماعي هيثم كابو، وأن يكون رئيس قطاع الشباب منير نبيل نائباً له.

– التأكيد على قرار المجلس السابق بإسناد رئاسة بعثة المريخ لمباراة الأهلي القاهري إلى اللواء نور الدين، على أن يكون عضو المجلس جعفر سنادة نائباً لرئيس البعثة، ورئاسة بعثة المريخ لمباراة صن داونز بجنوب أفريقيا للنائب الأول لرئيس مجلس الإدارة محمد سيد أحمد الجكومي، على أن يكون خالد زروق نائباً له.

– قدم المجلس التهنئة للمستشار مرتضى منصور، ومجلس الإدارة الجديد بعد فوزه برئاسة نادي الزمالك، في الانتخابات التي جرت مؤخراً.

غير أنّ رئيس النادي حازم مصطفى رَدّ على قرارات المجلس بتصريحات إعلامية أكد من خلالها أنّ المريخ سيلعب كل مبارياته بملعب السلام في القاهرة بما فيها مباراة الأهلي، وإن هذا الأمر محسوم ولن يُخضع للنقاش.

صحيفة الصيحة