هناء عبدالمنعم.. قصة مشوار حافل مع شركات المناولة الأرضية





عقد من الزمان أكملته الشابه السودانية “هناء عبد المنعم حسين محمد” في مجال الطيران الذي بات يمثل لها هواءا تستنشقه من فرط عشقها له، فمطار الخرطوم تحول عندها إلى مكان مفضل تقضي فيه الساعات الطوال وهي تؤدي مهامها بحماس متجدد، وأكثر مايميز هناء حرصها الدائم على اكتساب المزيد من الخبرات العملية والاكاديمية من واقع اهتمامها بالكورسات والدورات التدريبية.

نشأت هناء عبدالمنعم وترعرعت في المملكة العربية السعودية، وحينما أزف موعد الدراسة الجامعية فإنها التحقت بكلية الصحة العامة وصحة البيئة بجامعة الخرطوم وبعد أن تخرجت منها فإنها وبدافع عشقها للعمل لم تنتظر الحصول على وظيفة في مجالها فقد عملت في عدد من الوظائف منها السكرتارية والتسويق الإلكتروني للشحن البحري وهذه ساعدت في قبولها بشركة بدر للطيران ضمن أوائل الموظفين الذين تم استيعابهم في العام ٢٠١١، وتعد أيضاً من الموظفين الذين نالوا شرف الإعداد والإشراف على تسيير أول رحلة ركاب للشركة في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر عام ٢٠١٢ واستمرت لمدة عام مع بدر ثم حصلت بعد ذلك على فرصة العمل في ماكس لخدمات المناولة الارضية عام ٢٠١٣ حينما تعاقدت الشركة مع الخطوط المصرية حيث تم إخضاعها لعدد من الكورسات في فحص الفيز والجوازات وغيرها، وعملها في ماكس أسهم في رفع خبراتها ومقدراتها من واقع تعاقد الشركة التي تعمل فيها وقتها مع عدد من شركات الطيران العالمية منها التركية، الخليجية، السورية، طيران فلاي ناس، الارترية.

وبعد فترة قضتها في ماكس ثم ناس بورت قدمت لها ترانز اربيان عقد لتأسيس قسم خدمات الزبائن الذي تولت فيه إدارة الإشراف في الثلاثه ورديات بالإضافة إلى مهمة التدريب، ولأنها تعشق عملها فقد حرصت على تطوير نفسها بعدد كبير من الكورسات وبعد تأسيسها لقسم خدمات الزبائن عادت مجدداً إلى شركة ماكس، وبعد رحلة من النجاحات رأت أن تعود إلى بيتها الأول وهي بدر للطيران التي تؤكد إنها شركة طموحه لذا فإنها تحرص على رفع مقدراتها لتواكب تطورها المتواصل حيث تدرس حالياً الضيافة الجوية وتخطط لدراسة العمليات الجوية، وتبدو سعيدة بمشوارها بعملها في عدد من الشركات الكبيرة بمطار الخرطوم وتلفت إلى أنها تعاملت مع ٩٠٪ من شركات الطيران العالمية بمطار الخرطوم.

ومن يتفحص السيرة الذاتية للشابة هناء عبدالمنعم تتضح له حقيقة جديتها وطموحا الذي لاحدود له، فهي بخلاف اجادتها التامة للغة الانجليزية فقد خضعت لعدد كبير من الكورس والدورات التدريبية ورغم حداثة علاقتها بالطيران نسبياً مقارنة بمن سبقها إلا أنها وصلت إلى مرحلة متقدمة من الخبرة في مسيرتها المهنية.

ونجاح هناء لم يأت مصادفة بل نتاج طبيعي لدوافعها المتجددة، حتى وصلت مرحلة تدريب الموظفين في عدد من المجالات منها خدمات الزبائن، وتتصف بامتلاك مهارات التواصل مع خطوط ووكلاء الشحن لما تملكه من رصيد زاخر من مصطلحات الشحن،فضلاً عن خبرتها في فحص التأشيرة المزورة، جوازات السفر والراكب المحتال، وعملت كوكيل خدمة عملاء فى الفترة من (نوفمبر 2018 إلى يونيو 2020).

وتقلدت العديد من المناصب في أقسام الوصول والمغادرة، وتجيد إدارة العديد من الأنظمة للرحلات الدولية (الخطوط الجوية التركية ، فلاي ناس، الخطوط الجوية السورية)،بالإضافة الى تميزها في كتابة تقارير الرحلات، ورغم ماحققته هناء عبدالمنعم من نجاحات إلا أنها تصوب نظرها إلى المستقبل برؤية ثاقبة وروح تواقه إلى النجاح المتواصل وتأمل في أن تكون ضمن قائمة الذين نجحوا في ترك بصمتهم بمطار الخرطوم ودونوا أسمائهم باحرف من نور ومداد من ذهب بشركة بدر للطيران.

الخرطوم:طيران بلدنا