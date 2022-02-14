والي الخرطوم يوجه بالإسراع في إزالة “عمارة أركويت”
وجه والي الخرطوم المكلف ؛ الطيب الشيخ بالإسراع و الشروع فوراً في إزالة عقار أركويت الشهير و الذي حدث له هبوط استدعى إخلائه من السكان.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع مدير عام وزارة التخطيط العمراني المكلف بتسيير أعمال الوزارة بصلاحيات الوزير ؛ حسن عيسى بحضور ممثلين من جيران المبنى.
و كانت اللجنة المكونة بقرار مدير عام وزارة التخطيط العمراني قد أوصت بالإخلاء الكامل للجوار و الشوارع المحيطة بدائرة قطرها ٢٥ متراً من الناحية الشمالية والغربية والشرقية و تكوين لجنة تأمين للمبنى من شرطة ولاية الخرطوم .
من جهته قدم مدير عام وزارة التخطيط تنويرا حول الإجراءات التى قامت بها وزارته بالتنسيق مع الدفاع المدني حتى مرحلة اختيار مقاول و استشاري للقيام بعملية الإزالة دون أن تكون لها آثار على المباني المجاورة و تعهد المدير العام بتواجده مع أعضاء اللجنة بالميدان حتى تتم الإزالة.
و جاء القرار بناء على توصيات اللجنة المكلفة بمعاينة المبنى بعد أن تم إخطار مالك العقار بالشروع في تنفيذ الإزالة فوراً.
باج نيوز