والي الخرطوم يوجه بالإسراع في إزالة “عمارة أركويت”





وجه والي الخرطوم المكلف ؛ الطيب الشيخ بالإسراع و الشروع فوراً في إزالة عقار أركويت الشهير و الذي حدث له هبوط استدعى إخلائه من السكان.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع مدير عام وزارة التخطيط العمراني المكلف بتسيير أعمال الوزارة بصلاحيات الوزير ؛ حسن عيسى بحضور ممثلين من جيران المبنى.

و كانت اللجنة المكونة بقرار مدير عام وزارة التخطيط العمراني قد أوصت بالإخلاء الكامل للجوار و الشوارع المحيطة بدائرة قطرها ٢٥ متراً من الناحية الشمالية والغربية والشرقية و تكوين لجنة تأمين للمبنى من شرطة ولاية الخرطوم .

من جهته قدم مدير عام وزارة التخطيط تنويرا حول الإجراءات التى قامت بها وزارته بالتنسيق مع الدفاع المدني حتى مرحلة اختيار مقاول و استشاري للقيام بعملية الإزالة دون أن تكون لها آثار على المباني المجاورة و تعهد المدير العام بتواجده مع أعضاء اللجنة بالميدان حتى تتم الإزالة.

و جاء القرار بناء على توصيات اللجنة المكلفة بمعاينة المبنى بعد أن تم إخطار مالك العقار بالشروع في تنفيذ الإزالة فوراً.

باج نيوز