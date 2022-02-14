قرارات للجنة الانضباط باتحاد الكرة





عقدت لجنة الانضباط المنتخبة بالاتحاد العام لكرة القدم اجتماعها الأول ظهر اليوم الاثنين برئاسة ؛ مهدي البحر.

و قررت اللجنة استكمال تكوينها علي النحو التالي : “مهدي البحر رئيساً ، عادل عبد المتعال نائباً للرئيس ، إبراهيم خضر مقرراً و عضوية نزار ساتي ، بدر الدين عوض الله و في الاحتياطي توفيق محمد علي و أزهري علي عيسي”.

كما قررت اللجنة استدعاء ٢٤ شخص لمقابلتها و إرجاء النظر في بعض القضايا المحولة لحين استكمال بعض المستندات و على رأس “حسن برقو ، الشاذلي عبد المجيد ،طه جعفر عبد الله موجهة بمخاطبة الأمانة العامة بذلك.

باج نيوز