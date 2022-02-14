



أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن سقوط شهيد آخر، في تظاهرات 14 فبراير اليوم، ليرتفع عدد الشهداء إلى اثنين.

وأكدت لجنة الأطباء على صفحتها الرسمية بـ(فيسبوك)، ارتقاء روح الشهيد منذر عبد الرحيم محمد إثر إصابته برصاص حي في الكتف الأيسر اخترق الصدر أثناء مليونية 14 فبـراير بمواكب مدينة أم درمان المتوجهة نحو البرلمان.

وكانت اللجنة أعلنت في وقتٍ سابق اليوم، ارتقاء روح شهيد، لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته في العنق والصدر بطلق ناري متناثر أثناء مليونية 14 فبـراير بمواكب مدينة الخرطوم المتوجهة نحو القصر.

وكشفت عن ارتفاع عدد الشهداء منذ 25 أكتوبر وحتى الآن إلى (81) شهيداً.

وأطلقت السلطات اليوم، الغاز المسيل للدموع على محتجين يعتزمون الوصول إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة الخرطوم.

وشهد موقف شروني بالخرطوم إطلاق للغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

وفي مدينة بحري ألقت قوات الشرطة بعبوات (البمبان) لتفريق متظاهرين.

وانطلقت في مدن الخرطوم الثلاث، مظاهرات استجابة لدعوة من لجان المقاومة للخروج في مواكب تطالب بالحكم المدني، وحدّدت لجان المقاومة وجهة المواكب الى مبنى البرلمان بأم درمان.

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