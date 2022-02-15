سياسية
حزب البعث : الشيوعي يُعاني من النرجسية وخليط من الأوهام
شن الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي عضو قوى الحرية والتغيير، عادل خلف الله هجوماً على الحزب الشيوعي، وقال “اللافت للنظر أن الشيوعي ظلّ يعاني من خلل منهجي في مواقفه، ما أفقده المقدرة على ترتيب الأولويات”.
واتهم خلف الله في تصريح لـ(الصيحة)، الشيوعي بأنه مهّد لإجراءات 25 أكتوبر بموقفه العدائي من قوى الحرية والتغيير، وقال “التصريحات التي لا تزال تصدر منه، تؤكد أنه يُعاني من النرجسية وخليط من الأوهام والأماني”.
الخرطوم ـ الطيب محمد خير
صحيفة الصيحة
2 تعليقات
أنتم لا يجمعكم شئ إلا خراب السودان وما فعلتوهو في الثلاثة سنوات دمار 300 سنة ، الله ينتقم منكم ونرى فيكم يوم أسود .
خراب السودان والعداء للكيزان و للدين الاسلامي , و بالعداء دا قدروا يسرقوا الثورة ويسوقوا الناس بالخلاء ولم يميز الكثيرون بين ما هو الوطن وما هي الحكومة , لكن احلامهم احلام زلوط ولن يستطيعوا ان ( يعلمنوا ) البلد . وستدور عليهم الدوائر