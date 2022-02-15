حزب البعث : الشيوعي يُعاني من النرجسية وخليط من الأوهام





شن الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي عضو قوى الحرية والتغيير، عادل خلف الله هجوماً على الحزب الشيوعي، وقال “اللافت للنظر أن الشيوعي ظلّ يعاني من خلل منهجي في مواقفه، ما أفقده المقدرة على ترتيب الأولويات”.

واتهم خلف الله في تصريح لـ(الصيحة)، الشيوعي بأنه مهّد لإجراءات 25 أكتوبر بموقفه العدائي من قوى الحرية والتغيير، وقال “التصريحات التي لا تزال تصدر منه، تؤكد أنه يُعاني من النرجسية وخليط من الأوهام والأماني”.

الخرطوم ـ الطيب محمد خير

صحيفة الصيحة