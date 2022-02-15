مواجهات متباينة في الدوري السوداني الممتاز





لا خيار سوى الفوز لبعض الأندية.

تنطلق، الثلاثاء، الجولة الثالثة من الدوري السوداني الممتاز بست مواجهاتٍ بملاعب عطبرة، جبل أولياء، بربر، بورتسودان، شيكان.

وتبرز في مواجهات اليوم الخرطوم الوطني والأهلي الخرطوم في موقعة الهدف الأساسي فيها التعويض، بجانب مواجهة هلال الأبيض صاحب الست نقاط، والأمل عطبرة الذي يجمع نقطة واحدة.

وفي بقية المباريات يلعب هلال الفاشر”2″ مع الشرطة القضارف”نقطة”، وحي العرب بورتسودان”نقطة” مع هلال الساحل”نقطة”، توتي الخرطوم”2″ مع أهلي شندي”أربع نقاط”، وكوبر الخرطوم”2″ مع حي الوادي نيالا”3″.

باج نيوز