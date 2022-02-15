الأصم: البرهان وحميدتي لن يستطيعا حكم هذه البلاد





شدد عضو حزب التجمع الاتحادي؛ محمد ناجي الأصم، على ضرورة عدم الانشغال بالمعتقلين عن القضية المركزية في اسقاط الانقلاب. وقال الأصم في سلسلة تغريدات على تويتر أمس الاثنين: ”الحرية لجميع الرفاق المعتقلين في زنازين الانقلاب، من مختلف فئات ومكونات المجتمع المدني، الشعب يصطف ضد الانقلاب لأكثر من مائة يوم، لم يثنه القتل والقمع والاعتقال، ولن يستطيع البرهان وحميدتي أن يحكما هذه البلاد رغما عن أنف كل هذه القوى الحية العديدة والمتنوعة”. وأضاف: ”لا يجب أن ننشغل بالمعتقلين عن قضيتنا المركزية في اسقاط الانقلاب، تعزيز وحدتنا وعملنا المشترك وتأسيس السلطة الانتقالية المدنية الكاملة”.

صحيفة الحراك السياسي