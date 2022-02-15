حازم مصطفى يدعو مجلس الشورى المريخي لحضور مباراة فريق الكرة بالنادي أمام نادي صن داونز





وجه رئيس نادي المريخ القنصل حازم مصطفى، الدعوة لرئيس وأعضاء مجلس الشورى المريخي، وذلك لحضور مباراة فريق الكرة بالنادي أمام نادي صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، المقررة يوم التاسع عشر من الشهر الجاري بإستاد السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال رئيس نادي المريخ القنصل حازم: إن دعوة مجلس الشورى تأتي في إطار أن مجلس الإدارة قرر السير في طريق مجالس الإدارات السابقة، وأولى اهتماماً خاصاً بمجلس الشورى؛ إيماناً منه بالدور الذي يلعبه كبار المريخ للإسهام في مسيرة الكيان، وجاء نص الدعوة وجاء فيها ما يلي: السادة رئيس وأعضاء مجلس الشورى الموقرون، يهديكم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي المريخ اطيب التحايا والأمنيات؛ وإيمانا منا بالدور العظيم الذي يلعبه كبار المريخ في دعم مسيرة الكيان، اصالة عن نفسي، ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، وكل القطاعات المريخية يسرني أن ادعوكم لحضور مباراة المريخ وضيفه نادي صن داونز الجنوب أفريقي، والتي ستقام في التاسع عشر من الشهر الجاري بإستاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.

صحيفة الصيحة